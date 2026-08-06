کارشناس هواشناسی ایلام گفت: به علت استقرار سامانه پرفشار، هوای گرم در استان تداوم دارد و امروز ابرناکی و شرجی همراه با احتمال رگبار‌های تابستانه در مناطق مرتفع پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «مجتبی میهن‌پرست» کارشناس هواشناسی ایلام اعلام کرد: به علت استقرار سامانه پرفشار، هوای گرم در سطح استان تداوم دارد و این شرایط حتی تا هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: امروز ابرناکی و شرجی بودن هوا را نیز خواهیم داشت که در پاره‌ای از مناطق، به ویژه مناطق مرتفع، می‌تواند باعث رگبار‌های تابستانه شود.

میهن‌پرست گفت: وزش باد نیز به ویژه در ساعات عصر مورد انتظار خواهد بود.