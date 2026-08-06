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مرحله سوم هشتاد و سومین دوره تور دوچرخه سواری لهستان یا توردوپولونی از سری تور جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این مرحله که به مسافت ۱۹۳.۵ کیلومتر از گورشوف تا زیلونا گورا برگزار شد، به این شرح است:
۱- جوناتان میلان از ایتالیا - تیم لیدل ترک ۴:۱۱:۵۱ ساعت
۲- نواه هوبس از انگلیس - ایزی پست زمان مشابه
۳- آلساندرو رومله از ایتالیا - آستانه زمان مشابه
- در رده بندی کلی تور لهستان، جوناتان میلان از ایتالیا و تیم لیدل ترک با زمان مجموع ۱۲:۲۱:۰۹ ساعت پیشتاز است و پل مانیه از فرانسه و تیم کوئیک استپ با ۱۸ ثانیه اختلاف دوم و نواه هوبس از انگلیس و تیم ایزی پست با ۲۰ ثانیه اختلاف سوم هستند.