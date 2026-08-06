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رئیس مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان از ثبت یک میلیون و ۴۴۴ هزار تردد در طرح اربعین چهارمحال و بختیاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، اشرفی افزود: محورهای منتهی به مرزهای عراق بهطور میانگین روزانه بیش از ۲۰ هزار تردد را ثبت کردهاند که بیانگر ترافیک قابلتوجه و پویایی این مسیرها در ایام اوج سفرهای اربعین است.
وی افزود: مرکز مدیریت راهها بهصورت شبانهروزی وضعیت ترافیکی محورهای استان را پایش کرده و اطلاعات لازم را برای مدیریت سفرها و ارائه خدمات مطلوب به زائران حسینی در اختیار کاربران جادهای قرار داده است.