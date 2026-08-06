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سازمان وظیفه عمومی فراجا با انتشار اطلاعیهای، اخبار منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر معافیت سربازان فراری را شایعه خواند و تکذیب کرد. طبق اعلام این سازمان، سربازان فراری برای تعیین تکلیف وضعیت خود ملزم به مراجعه به یگان خدمتی هستند و در غیر این صورت با محرومیتهای اجتماعی مواجه خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیهای با تکذیب شایعات فضای مجازی با عنوان معافیت سربازان فراری اعلام کرد: آن دسته از کارکنان وظیفه که به هر دلیل خدمت سربازی خود را به اتمام نرساندهاند، میبایست وضعیت سربازی خود را از طریق یگان خدمتی تعیین تکلیف کنند و هیچ نوع معافیت جدیدی برای آنان در نظر گرفته نشده است.
کارکنان وظیفه فراری در صورت تعیین تکلیف نکردن وضعیت خدمتی خود از طریق یگان خدمتی، با محرومیتهای اجتماعی از جمله عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، استخدام، خروج از کشور و ... مواجه خواهند شد.
همچنین رسیدگی به هر نوع درخواست کارکنان وظیفه فراری از جمله معافیت پزشکی، کسر خدمتهای سربازی بهواسطه تاهل و فرزند و کسر خدمت ایثارگری والدین و ... در صورت تعیین تکلیف وضعیت فرار آنان از طریق یگان خدمتی قابل بررسی میباشد.
بر اساس این اطلاعیه، تنها مرجع اطلاعرسانی اخبار وظیفه عمومی، پایگاه اطلاعرسانی سازمان به نشانی http://www.vazifeh.police.ir و کانالهای سازمان وظیفه نظام عمومی فراجا در پیامرسانهای داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ است و از مشمولان خواسته شده که به اخبار کذبی که در فضای مجازی منتشر میشود، اعتماد نکنند.