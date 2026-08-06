مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از تردد یک میلیون و ۲۵ هزار و ۸۷ زائر اربعین از مرز خسروی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علی سلیمی با بیان اینکه تردد زوار از مرز خسروی از یک میلیون نفر گذشت، گفت: از ابتدای ماه محرم (۲۶ خرداد) تا پایان روز گذشته (۱۴ مرداد) یک میلیون و ۲۵ هزار و ۸۷ نفر از مرز خسروی تردد کرده اند.

وی افزود: از این تعداد ۵۴۹ هزار و ۵۶ نفر از مرز خسروی خارج شده‌اند و ۴۷۶ هزار و ۳۱ نفر از این مرز به کشور برگشته‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه تردد آمار روز گذشته از مرز خسروی را نیز ۵۴ هزار و ۵۷۸ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۵۰ هزار و ۳۹۳ نفر به کشور برگشته‌اند و ۴۱۸۵ نفر نیز از مرز خسروی خارج شده‌اند.