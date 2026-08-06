۷ هزار و ۳۸ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر خراسان جنوبی به مرحله نازک کاری رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: از ۶۱ هزار و ۵۷۴ نفر متقاضی ثبت نامی در طرح نهضت ملی مسکن شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۲۱ هزار و ۳۶۶ نفر تایید نهایی شدند.

تنها با بیان اینکه ۱۵ هزار و ۲۱۱ واحد برای دریافت تسهیلات شهری و روستایی به بانک معرفی شدند، افزود: از این تعداد ۱۰ هزار و ۹۶۲ واحد موفق به انعقاد قرارداد با بانک‌ها شدند.

وی با اشاره به اینکه ۲۰ هزار و ۱۶۴ واحد مسکونی موفق به آغاز عملیات اجرایی شدند، افزود: هم اکنون ۱۱ هزار و ۹۰۳ واحد به مرحله اجرای سفتکاری و ۷ هزار و ۳۸ واحد به مرحله نازک کاری رسیدند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان صدور پایان کار برای ۶ هزار و ۱۱۸ واحد مسکونی خبر داد و گفت: تاکنون ۴ هزار و ۱۹۲ واحد مسکونی افتتاح رسمی شدند.

تنها گفت: ۳۳۱ واحد طرح‌های بنیاد ساز طرح اقدام ملی سطح استان با پیش بینی اعتبار ۱۹۰ میلیارد تومان به اتمام رسیده است.

وی از پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد طرح‌های ۵۶ واحدی بنیاد ساز طبس، ۸۸ واحدی بنیاد ساز فردوس و ۱۸۷ واحدی بنیاد ساز بیرجند خبر داد.