فرماندار شهرستان راز و جرگلان خراسان شمالی گفت: سیل روز دوشنبه هفته جاری ۵۶۰ میلیارد ریال خسارت به بخش‌های مختلف شهرستان وارد کرد.

سیل ۵۶۰ میلیارد ریال به راز و جرگلان خراسان شمالی خسارت زد

سیل ۵۶۰ میلیارد ریال به راز و جرگلان خراسان شمالی خسارت زد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بازرگان اسفندیاری گفت: بیشترین خسارت‌ها ناشی از وقوع سیل اخیر به بخش کشاورزی تحمیل شد به طوری که خسارت این بخش ۳۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی افزود: همچنین خسارت‌های وارد شده به راه ها، ابنیه و پل‌ها نیز ۱۷۰ میلیارد ریال گزارش شده است.

فرماندار راز و جرگلان با اشاره به خسارت وارد شده به ۱۱ خانوار شهرستان در سیل اخیر گفت: خسارت وارد شده شامل خسارت به لوازم خانگی و یا خسارت به منازل خشتی و گلی است که با نشست آب به دیوار‌ها حادث شد.

وی گفت: این خسارت‌ها از هشت منزل مسکونی شهری و سه منزل مسکونی روستایی گزارش شده است.

فرماندار راز و جرگلان اظهار کرد: میزان خسارت به منازل مسکونی ۵۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

اسفندیاری خاطرنشان کرد: همچنین در این حادثه طبیعی ۲۰ میلیارد ریال به زیرساخت‌های شهرداری شهر راز وارد شده است.