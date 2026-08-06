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فرماندار شهرستان راز و جرگلان خراسان شمالی گفت: سیل روز دوشنبه هفته جاری ۵۶۰ میلیارد ریال خسارت به بخشهای مختلف شهرستان وارد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بازرگان اسفندیاری گفت: بیشترین خسارتها ناشی از وقوع سیل اخیر به بخش کشاورزی تحمیل شد به طوری که خسارت این بخش ۳۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی افزود: همچنین خسارتهای وارد شده به راه ها، ابنیه و پلها نیز ۱۷۰ میلیارد ریال گزارش شده است.
فرماندار راز و جرگلان با اشاره به خسارت وارد شده به ۱۱ خانوار شهرستان در سیل اخیر گفت: خسارت وارد شده شامل خسارت به لوازم خانگی و یا خسارت به منازل خشتی و گلی است که با نشست آب به دیوارها حادث شد.
وی گفت: این خسارتها از هشت منزل مسکونی شهری و سه منزل مسکونی روستایی گزارش شده است.
فرماندار راز و جرگلان اظهار کرد: میزان خسارت به منازل مسکونی ۵۵ میلیارد ریال برآورد شده است.
اسفندیاری خاطرنشان کرد: همچنین در این حادثه طبیعی ۲۰ میلیارد ریال به زیرساختهای شهرداری شهر راز وارد شده است.