به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دبیر کمیته اربعین دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: در پی وقوع دو سانحه رانندگی در محور‌های مواصلاتی شهرستان خرمشهر، ۹ نفر دچار حادثه شدند که در مجموع ۵ نفر جان باختند و ۴ نفر نیز مصدوم و پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی، به مراکز درمانی منتقل شدند.

دکتر یاسین افرا افزود: این دو سانحه روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ در محور‌های مواصلاتی شهرستان خرمشهر رخ داد.

وی در تشریح حادثه نخست گفت: این سانحه ساعت ۱۴:۴۳ در محور خرمشهر ـ اهواز، کیلومتر ۴۵ جاده اختصاصی نفت و گاز اروندان، بر اثر برخورد یک دستگاه پژو پارس با یک دستگاه پژو ۴۰۵ رخ داد.

دکتر افرا افزود: در این حادثه سه نفر آسیب دیدند که کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی، دو مرد ۲۵ و ۲۹ ساله را پس از اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان ۱۷ شهریور آبادان منتقل کردند. همچنین یک مرد ۲۱ ساله بر اثر شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد. برای امدادرسانی به این سانحه، سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

دبیر کمیته اربعین دانشگاه علوم پزشکی آبادان خاطر نشان کرد: سانحه دوم در ساعت ۲۲:۲۲ همان روز در محور خرمشهر ـ اهواز، جاده امام جعفر صادق (ع)، کیلومتر ۲۰ روی داد. این حادثه بر اثر برخورد سه دستگاه خودروی سواری رخ داد که در پی شدت برخورد، دو دستگاه از خودرو‌ها دچار آتش‌سوزی شدند.

وی ادامه داد: این حادثه در مجموع ۶ مصدوم و فوتی بر جای گذاشت که دو مرد ۲۵ و ۲۶ ساله پس از اقدامات درمانی اولیه، به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) خرمشهر منتقل شدند. همچنین چهار نفر مجهول‌الهویه بر اثر شدت جراحات و سوختگی ناشی از حادثه، جان خود را از دست دادند و پیکر آنان برای انجام مراحل قانونی به آرامستان خرمشهر منتقل شد. در این حادثه نیز سه دستگاه آمبولانس برای امدادرسانی به محل اعزام شدند.

دکتر افرا با ابراز تأسف از جان‌باختن پنج نفر در این دو سانحه، بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، به‌ویژه در محور‌های پرتردد استان خوزستان، تأکید کرد و از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت غیرمجاز، خودداری از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی و توجه کامل به شرایط مسیر، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.