مدیر آزمایشگاه کنترل غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با هشدار نسبت به خطرات جبران‌ناپذیر مصرف الکل‌های تقلبی اعلام کرد: مصرف متانول به‌عنوان جایگزین اتانول ممکن است در بازه‌ای کوتاه به نابینایی دائمی، نارسایی چند اندام و حتی مرگ منجر شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، دکتر عادل قرآنی اعظم، استادیار گروه سم‌شناسی و مدیر آزمایشگاه کنترل غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، با بیان اینکه بسیاری از افراد تفاوت میان اتانول و متانول را نمی‌دانند، تصریح کرد: تصور یکسان بودن همه الکل‌ها اشتباهی خطرناک است که می‌تواند جان افراد را به خطر بیندازد.

وی با اشاره به اینکه اتانول الکل موجود در نوشیدنی‌های الکلی است، گفت: مصرف اتانول نیز با عوارضی مانند اختلال در عملکرد مغز، کاهش سطح هوشیاری و آسیب به کبد، قلب و سایر اندام‌ها همراه است؛ اما خطر اصلی زمانی ایجاد می‌شود که متانول به جای اتانول مصرف شود.

مدیر آزمایشگاه کنترل غذا و داروی استان خاطرنشان کرد: متانول یا الکل صنعتی در تولید حلال‌ها، رنگ‌ها، ضدیخ و سایر فرآورده‌های صنعتی کاربرد دارد و به هیچ عنوان برای مصرف خوراکی مناسب نیست. به گفته وی، متانول پس از ورود به بدن در کبد به ترکیبات بسیار سمی مانند فرمالدئید و اسید فرمیک تبدیل می‌شود که می‌توانند در مدت کوتاهی موجب آسیب شدید به عصب بینایی، نابینایی دائمی، اسیدوز متابولیک، نارسایی چند اندام و حتی مرگ شوند.

دکتر قرآنی اعظم در تشریح علائم مسمومیت با متانول گفت: این علائم ممکن است از چند ساعت تا ۲۴ ساعت پس از مصرف بروز کند و شامل تهوع، استفراغ، سردرد، سرگیجه، درد شکم، تاری دید، مشاهده نقاط نورانی، کاهش بینایی، تنگی نفس، کاهش سطح هوشیاری، تشنج و کما باشد.

مدیر آزمایشگاه کنترل غذا و دارو با تأکید بر اینکه حتی در صورت نبود متانول نیز مصرف الکل برای سلامت بی‌خطر نیست، عنوان کرد: کبد چرب، هپاتیت الکلی، سیروز کبدی، افزایش خطر بیماری‌های قلبی و فشار خون، اختلال در حافظه و عملکرد مغز و همچنین افزایش احتمال حوادث رانندگی از جمله مهم‌ترین پیامد‌های مصرف الکل است.

وی بهترین راه پیشگیری از مسمومیت را پرهیز از مصرف هرگونه فرآورده الکلی و مواد با منشأ نامشخص دانست و افزود: در صورت بروز علائمی مانند اختلال بینایی یا کاهش سطح هوشیاری، باید بدون اتلاف وقت به نزدیک‌ترین مرکز درمانی مراجعه شود؛ زیرا ۶ تا ۸ ساعت نخست پس از مصرف، زمان طلایی درمان مسمومیت با متانول است.

دکتر قرآنی اعظم در ادامه برخی باور‌های اشتباه درباره مصرف الکل را نادرست خواند و گفت: تصور اینکه الکل موجب آرامش و کاهش استرس می‌شود، نادرست است؛ این ماده تنها برای مدت کوتاهی احساس سرخوشی ایجاد می‌کند، اما در ادامه می‌تواند اضطراب، تحریک‌پذیری و افسردگی را تشدید کند.

او باور رایج درباره مفید بودن الکل برای سلامت قلب را نیز رد کرد و افزود: مصرف الکل به‌عنوان راهکاری برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی توصیه نمی‌شود، زیرا می‌تواند فشار خون را افزایش داده و خطر آریتمی قلب، سکته مغزی و سکته قلبی را بیشتر کند.