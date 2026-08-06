مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان گفت: با سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومان، مرحله نخست طرح آبرسانی به شهر بریس و ۷ روستای نوار ساحلی شهرستان دشتیاری با جمعیت ۱۲ هزار نفر به بهره‌برداری رسید.

مرحله نخست طرح آبرسانی به ساحل‌نشینان سیستان و بلوچستان به بهره‌برداری رسید

مرحله نخست طرح آبرسانی به ساحل‌نشینان سیستان و بلوچستان به بهره‌برداری رسید

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فرهاد سرگلزایی با بیان این‌که ۱۴۵ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع و یک ایستگاه پمپاژ موقت احداث شده است، افزود: برای تکمیل نهایی طرح، ساخت ۵ باب مخزن ذخیره زمینی با مجموع ظرفیت ۷۰۰۰ مترمکعب، احداث سه ایستگاه پمپاژ و افزایش ظرفیت تأمین آب از ۱۰۰۰ به ۴۰۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز در دستور کار قرار دارد که برای اجرای آن ۴۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

او در ادامه افزود: با بهره‌برداری از این طرح، جمعیت تحت پوشش خدمات آب شرب و بهداشت در شهرستان دشتیاری از ۶۸ درصد به ۷۴ درصد افزایش یافته است؛ همچنین پوشش خدمات آب شرب در مناطق شهری این شهرستان از ۶۵ به ۹۸ درصد رسیده است.