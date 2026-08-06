جشنواره بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) با شعار «ایران امام رضا (ع)» در عرصه ملی و بین المللی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور می‌توانند برای ثبت‌نام به سامانه razaviuf.ir مراجعه کنند.

بخش دانشگاهی جشنواره بین المللی امام رضا (ع) با نگاه ویژه به تنوع ظرفیت‌های موجود در دانشگاه‌های کشور، ۹جشنواره موضوعی در قالب هفت کمیته تخصصی را برنامه ریزی و طرح ریزی نموده است.

بیبشتر بدانید: دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور از طریق ثبت‌نام در سامانه razaviuf.ir می‌توانند در رشته‌های مختلف شرکت نمایند.