رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی گفت: تولید هسته‌های بذری اصلاح‌شده گندم و جوی دیم در ایستگاه‌های تحقیقاتی سیساب و شیروان در سال زراعی جاری به ۱۸۰ تن رسید.

تولید بذر‌های اصلاح شده گندم و جو در خراسان شمالی به ۱۸۰ تن رسید

تولید بذر‌های اصلاح شده گندم و جو در خراسان شمالی به ۱۸۰ تن رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،جلیل علوی گفت: در سال زراعی جاری هسته‌های بذری گندم دیم با ارقام «صدرا»، «باران»، «جام»، «نفیس» و «هشترود» و همچنین جوی دیم با ارقام «قافلان»، «آرتان» و «ابیدر» در ایستگاه‌های تحقیقاتی استان تولید شد.

وی با اشاره به اهمیت تولید بذر‌های اصلاح‌شده و سازگار با شرایط اقلیمی مناطق دیم افزود: امسال ۱۳۴ هکتار از اراضی تحت پوشش مرکز تحقیقات به تولید هسته‌های اولیه بذری اختصاص یافت که از این میزان، ۱۲۰ هکتار در ایستگاه تحقیقاتی سیساب و ۱۴ هکتار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم شیروان قرار دارد.

رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی با بیان اینکه برآورد نهایی تولید از این سطوح به ۱۸۰ تن می‌رسد، گفت: این میزان تولید، گامی مؤثر در تأمین بذر‌های اصلاح‌شده، افزایش ضریب خوداتکایی استان و پاسخگویی به نیاز کشاورزان برای استفاده از ارقام پرمحصول و مقاوم به تنش‌های محیطی است.

علوی اظهار کرد: تولید هسته‌های بذری استاندارد، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری مزارع دیم، بهبود عملکرد محصولات زراعی و ارتقای امنیت غذایی خواهد بود و نقش مهمی در توسعه کشاورزی پایدار ایفا می‌کند.