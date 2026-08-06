ادامه محدودیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به دلیل افزایش تنش‌های آمریکا علیه ایران سبب شده وضعیت انتقال انرژی، کود‌های شیمیایی و مواد صنعتی در جهان دچار مشکل شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز تجارت بین‌المللی (ITC) سه‌شنبه هشدار داد به دلیل اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز، عرضه جهانی انرژی، کود‌های شیمیایی و مواد صنعتی دچار شوک شده است.

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این نهاد در جدیدترین گزارش ماهانه خود پیرامون وضعیت تجارت جهانی اعلام کرد که محدودیت‌ها و مسدودسازی‌ها در این آبراه راهبردی، موجب کاهش تردد تجاری، طولانی‌تر شدن زمان تحویل کالا و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه شده است.

به گفته این مرکز، پیامد‌های این وضعیت فراتر از منطقه خلیج فارس گسترش یافته و نگرانی‌های جهانی را در مورد ثبات زنجیره تأمین دامن زده است.

این گزارش علاوه بر بخش انرژی که به‌طور گسترده مورد توجه قرار گرفته، به‌ویژه به تجارت کود‌های شیمیایی به عنوان حوزه‌ای که در معرض این تهدید قرار دارد، اشاره کرد.

صنایع کشاورزی که وابستگی شدیدی به تأمین مواد اولیه و صادرات از خاورمیانه دارند، تحت فشار فزاینده‌ای قرار گرفته‌اند؛ وضعیتی که در نهایت می‌تواند بر تولیدات کشاورزی و قیمت مواد غذایی نیز تأثیر بگذارد.

مرکز تجارت بین‌المللی هشدار داد که اگرچه سیستم تجارت جهانی تاکنون تاب‌آوری قابل‌توجهی از خود نشان داده و کسب‌وکار‌ها برای کاهش ریسک اقدام به تغییر مسیر‌ها و روی آوردن به تأمین‌کنندگان جایگزین کرده‌اند، اما تا زمانی که اختلال در کشتیرانی ادامه داشته باشد، تجارت جهانی و رشد اقتصادی با عدم قطعیت فزاینده‌ای رو‌به‌رو خواهند بود.