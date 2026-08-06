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دور سوم انتخابی دوم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگ قهرمانان اروپا ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این دور با حضور ۲۰ تیم و به صورت رفت و برگشت برگزار میشود و تیمهای برتر به دور پلی آف صعود میکن ۱ ند. نتایج مسابقات به این شرح است:
* مرحله رفت:
دینامو زاگرب کرواسی ۵ - ۰ کونو ژالگیریس لیتوانی
میالبی سوئد ۱ - ۲ اسلووان براتیسلاوا اسلواکی
لفسکی صوفیه بلغارستان ۱ - ۰ غیرت آلماتی قزاقستان
آرهوس دانمارک ۲ - ۱ صباح جمهوری آذربایجان
آرارات ایروان ارمنستان ۲ - ۱ سلیه اسلوونی
المپیاکوس یونان ۰ - ۰ نایمخن هلند
- نام مهدی طارمی در فهرست تیم المپیاکوس در این بازی به چشم نمیخورد.
اونیون سن ژیلوآز بلژیک ۳ - ۳ بودو گلیمت نروژ
فنرباغچه ترکیه ۲ - ۰ اشتورم گراتس اتریش (گلها: اندرسون تالیسکا در دقیقه ۹ و میسون گرینوود ۴۵)
اسپارتاپراگ چک ۲ - ۱ المپیک لیون فرانسه