

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این دور با حضور ۲۰ تیم و به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود و تیم‌های برتر به دور پلی آف صعود می‌کن ۱ ند. نتایج مسابقات به این شرح است:

* مرحله رفت:

دینامو زاگرب کرواسی ۵ - ۰ کونو ژالگیریس لیتوانی

میالبی سوئد ۱ - ۲ اسلووان براتیسلاوا اسلواکی

لفسکی صوفیه بلغارستان ۱ - ۰ غیرت آلماتی قزاقستان

آرهوس دانمارک ۲ - ۱ صباح جمهوری آذربایجان

آرارات ایروان ارمنستان ۲ - ۱ سلیه اسلوونی

المپیاکوس یونان ۰ - ۰ نایمخن هلند

- نام مهدی طارمی در فهرست تیم المپیاکوس در این بازی به چشم نمی‌خورد.

اونیون سن ژیلوآز بلژیک ۳ - ۳ بودو گلیمت نروژ

فنرباغچه ترکیه ۲ - ۰ اشتورم گراتس اتریش (گل‌ها: اندرسون تالیسکا در دقیقه ۹ و میسون گرینوود ۴۵)

اسپارتاپراگ چک ۲ - ۱ المپیک لیون فرانسه