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استاندار آذربایجان غربی در این سفر استانی به همراه جمعی از مدیران استانی با استقبال مسئولین وارد شهرستان میاندوآب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان غربی در این سفر استانی به همراه جمعی از مدیران استانی با استقبال مسئولین وارد شهرستان میاندوآب شد.
استاندار آذربایجانغربی در این سفر، عملیات اجرایی طرح صنایع پاییندستی گوشت قرمز و زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ شرکت «اروم گوهردانه» با هدف تکمیل زنجیره ارزش در بخش پروتئین، با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد تومان و ظرفیت ایجاد اشتغال مستقیم برای ۵۰ نفر کلنگ زنی خواهد کرد.
دومین طرح نیز واحد تولیدی انواع شیرخشک، پودر آبپنیر و روغن کره در روستای قرهورن با سرمایهگذاری ۸۰۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی مستقیم برای ۶۰ نفر به دست استاندار آذربایجانغربی به بهرهبرداری خواهد رسید که گامی مؤثر در توسعه صنایع تبدیلی بخش دامپروری و کاهش خام فروشی و تقویت تولید داخلی به شمار میرود.