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معاون هماهنگی توزیع توانیر از جمعآوری ۱۹۴ هزار و ۱۹۷ انشعاب غیرمجاز و ۸۰۰ کیلومتر کابل غیرمجاز از ابتدای اجرای طرح ملی مهتاب خبر داد و گفت: این اقدامات تاکنون به اصلاح ۲۳۹۵ مگاوات بار پایه شبکه برق کشور منجر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از وزارت نیرو پایگاه خبری توانیر، اکبر حسنبکلو در آیین آغاز شانزدهمین مانور سراسری «طرح ملی مهتاب» با اشاره به دستاوردهای اجرای این طرح اظهار کرد: طرح ملی مهتاب بهعنوان یکی از برنامههای مهم صنعت برق در حوزه مقابله با برقدزدی، مدیریت بار، کاهش تلفات و افزایش پایداری شبکه، با مشارکت گسترده نیروهای عملیاتی در سراسر کشور اجرا میشود.
وی افزود: شانزدهمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب با حضور ۱۵۰۴ اکیپ عملیاتی و ۳۸۱۷ نیروی اجرایی بهصورت همزمان در کشور در حال اجراست و اقدامات انجامشده در قالب این طرح تاکنون نتایج قابل توجهی در صیانت از شبکه توزیع برق و ساماندهی مصارف غیرمجاز به همراه داشته است.
جمعآوری ۱۹۴ هزار انشعاب غیرمجاز
معاون هماهنگی توزیع توانیر با تشریح نتایج اجرای طرح مهتاب گفت: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، ۱۹۴ هزار و ۱۹۷ انشعاب غیرمجاز و ۸۰۰ کیلومتر کابل غیرمجاز در سراسر کشور جمعآوری شده است.
حسنبکلو ادامه داد: در همین چارچوب، ۲۹۶ دستگاه ترانسفورماتور فشار متوسط غیرمجاز نیز از مدار خارج شده و مجموع این اقدامات به اصلاح ۲۳۹۵ مگاوات بار پایه شبکه برق کشور منجر شده است.
تبدیل انشعابهای غیرمجاز به مجاز
وی با اشاره به دیگر دستاوردهای طرح ملی مهتاب اظهار کرد: تاکنون ۴۶ هزار و ۸۴۳ انشعاب غیرمجاز به انشعاب مجاز تبدیل و ۴۲ هزار و ۹۷۹ شمارشگر موقت نصب شده است.
معاون هماهنگی توزیع توانیر افزود: همچنین در جریان اجرای این طرح، ۹۵۰۷ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز شناسایی و جمعآوری شده که این اقدام نقش مؤثری در کاهش بار غیرمتعارف و جلوگیری از آسیب به شبکه برق داشته است.
بازرسی بیش از ۳۲۱ هزار چاه کشاورزی
حسنبکلو ادامه داد: در بخش پایش مصارف کشاورزی نیز ۳۲۱ هزار و ۵۳۳ حلقه چاه آب کشاورزی مورد تست و بازرسی قرار گرفته است.
وی گفت: تعویض ۲۶۸ هزار و ۳۴۶ کنتور معیوب و انجام ۱۱۳ هزار و ۶۱۷ مورد محدودسازی مصرف از طریق تعویض فیوز، از دیگر اقدامات انجامشده در قالب طرح ملی مهتاب بوده است.
مهتاب؛ برنامه مستمر برای صیانت از شبکه
معاون هماهنگی توزیع توانیر تأکید کرد: اجرای مستمر طرح ملی مهتاب با اتکا به توان نیروهای عملیاتی و بهرهگیری از سامانههای هوشمند، یکی از مهمترین برنامههای صنعت برق برای مقابله با برقدزدی، کاهش تلفات، صیانت از سرمایههای ملی و افزایش پایداری شبکه سراسری برق است.