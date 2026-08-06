به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان‌غربی، در جمع خبرنگاران از اجرای طرح توزیع یک‌هزار پرس غذای گرم میان خانواده‌های کم‌برخوردار شهرستان ماکو همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی خبر داد و گفت: این اقدام با مشارکت خیرین و داوطلبان جمعیت هلال احمر و در راستای ترویج فرهنگ احسان، نیکوکاری و حمایت از اقشار نیازمند انجام شد.

وی اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی و با هدف ترویج فرهنگ انفاق، همدلی و خدمت‌رسانی به خانواده‌های کم‌برخوردار، جمعیت هلال احمر شهرستان ماکو با بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و اعضای داوطلب، طرح توزیع غذای گرم را در سطح شهرستان اجرا کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان‌غربی افزود: در این اقدام خداپسندانه، یک‌هزار پرس غذای آماده با ارزش هر پرس ۵ میلیون ریال تهیه و با همکاری خیرین و داوطلبان جمعیت هلال احمر، میان خانواده‌های کم‌برخوردار شهرستان توزیع شد.

محبوبی با قدردانی از تلاش‌های سجاد اسماعیل‌زاده، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان ماکو، کارکنان، امدادگران، جوانان، داوطلبان و خیرین این شهرستان، اظهار داشت: جمعیت هلال احمر ماکو همواره در اجرای برنامه‌های بشردوستانه، امدادی و حمایتی عملکردی مطلوب و قابل تقدیر داشته و اجرای این طرح نیز نمونه‌ای از روحیه مسئولیت‌پذیری، همدلی و خدمت صادقانه این مجموعه است.

وی تصریح کرد: مشارکت خیرین و مردم نیک‌اندیش در اجرای چنین برنامه‌هایی، نقش مؤثری در کاهش مشکلات خانواده‌های نیازمند و تقویت روحیه همبستگی اجتماعی دارد و جمعیت هلال احمر نیز با اتکا به این ظرفیت ارزشمند، اجرای برنامه‌های عام‌المنفعه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را با جدیت ادامه خواهد داد.