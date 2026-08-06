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فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت: امسال ۵۵۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سردار مطهری زاده در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گفت: در این راستا، ۶۶ قاچاقچی دستگیر، ۵ باند توزیع مواد مخدر متلاشی و همچنین ۶۱۵ نفر معتاد متجاهر در طرحهای پاکسازی مناطق آلوده جمعآوری شدند.
وی خاطرنشان کرد: در بازه زمانی مورد بررسی، ۶۴۱۳ فقره سرقت در استان به ثبت رسیده که از این تعداد، ۳۹۰۴ فقره مربوط به سرقتهای خرد و مابقی عمدتاً سرقتهای مهم و با ارزش بالا بوده است.
به گفته وی، مجموع سرقتها نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزایش یافته و در مقابل، ۱۹۱۱ نفر در ارتباط با جرایم سرقت دستگیر شدهاند که این رقم نشاندهنده ۲۳ درصد افزایش در دستگیریهاست.
سردار مطهریزاده در ادامه به عملکرد مرکز ۱۱۰ اشاره کرد و گفت: میانگین تماسهای دریافتی روزانه با این مرکز ۱۹۴۱ مورد است که به طور متوسط هر ساعت ۸۱ تماس ثبت میشود و این آمار حاکی از ۳۰ درصد افزایش تماسها نسبت به سال قبل است که نشاندهنده اعتماد بیشتر مردم به پلیس و افزایش تعاملات اجتماعی در حوزه امنیتی میباشد