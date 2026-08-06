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معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با تأکید بر ضرورت آمادگی واحدهای تولیدی در برابر ناترازی انرژی، بر تأمین بهموقع سوخت مورد نیاز دامداریها و گلخانهها، پیشبینی سوخت جایگزین و تکمیل اطلاعات بهرهبرداران در سامانه سدف تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اکبر شیخعلیشاهی، با اشاره به اهمیت تأمین پایدار انرژی در بخش کشاورزی اظهار کرد: با توجه به احتمال بروز ناترازی انرژی و ضرورت حفظ استمرار تولید، برنامهریزی برای تأمین سوخت مورد نیاز واحدهای دامداری و گلخانهای استان یزد با همکاری دستگاههای مرتبط در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه آشنایی بهرهبرداران و کارشناسان با فرآیندهای سامانه درخواست فرآوردههای نفتی (سدف) نقش مهمی در تسریع تأمین سوخت دارد، تصریح کرد: در این برنامه، نحوه ثبت درخواست، فرآیند بررسی و تخصیص سهمیه سوخت، الزامات اجرایی و نکات فنی مرتبط با سامانه سدف بهطور کامل تشریح شد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد ادامه داد: همچنین میزان سوخت مورد نیاز دامداریها و گلخانههای استان یزد، نحوه محاسبه سهمیه، تأمین سوخت جایگزین و ذخیرهسازی سوخت برای شرایط اضطراری مورد بررسی قرار گرفت و بر تأمین بهموقع سوخت این واحدها بهمنظور جلوگیری از اختلال در تولید، حفظ سلامت دام، استمرار تولید محصولات گلخانهای و کاهش خسارات ناشی از محدودیت یا قطع گاز و برق تأکید شد.
وی خاطرنشان کرد: تأمین سوخت جایگزین برای واحدهای تولیدی بخش کشاورزی، یکی از مهمترین اقدامات برای حفظ پایداری تولید در شرایط بحرانی است و این موضوع با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها بهصورت مستمر پیگیری خواهد شد.
شیخعلیشاهی از مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها خواست با همکاری واحدهای تخصصی، نسبت به شناسایی دامداریها و گلخانههای اولویتدار، برآورد دقیق سوخت مورد نیاز، تکمیل اطلاعات در سامانه سدف و ارسال گزارشهای مربوطه اقدام کنند تا فرآیند تأمین سوخت در کوتاهترین زمان ممکن صورت گیرد.
وی در پایان تأکید کرد: استمرار تولید در بخش کشاورزی، بهویژه در واحدهای دامداری و گلخانهای، نیازمند برنامهریزی دقیق، هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و آمادگی کامل برای تأمین سوخت در شرایط اضطراری است و سازمان جهاد کشاورزی استان یزد این موضوع را با جدیت دنبال میکند.