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سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس یکی از مهمترین تفاوتهای مراسم اربعین امسال با سالهای قبل را نمایان شدن ضرورت مبارزه با آمریکا و صهیونیست، بهعنوان جنایتکاران و ضرورت ایستادگی و مقاومت در برابر زیادهخواهی آنها در میان مسلمانان و مخصوصاً جبهه مقاومت از یمن و لبنان و عراق و ایران خواند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در خصوص مراسم اربعین حسینی امسال در کشور عراق را بسیار متفاوت از سالهای قبل توصیف کرد و گفت: بنده امسال توفیق شرکت در پیادهروی اربعین را داشتم، مراسم اربعین حسینی امسال ۱۴۰۵ با همه سالها تفاوتهای چشمگیری داشت؛ یکی از مهمترین تفاوتهای مراسم اربعین امسال پرچمهای قرمز خونخواهی امام شهید ما بر دستان ایرانیان و عراقیان و سایر مردم آزادیخواه از کشورهای مختلف مخصوصاً از پاکستان و افغانستان و همچنین کشورهای مسلمان در منطقه اروپا، هند و کشورهای دیگر بود و امسال یک وحدت مثالزدنی برای دفاع از جایگاه ولایت فقیه و رهبری جهان اسلام در میان ملتهای آزادیخواه شکل گرفته بود.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس در بیان دیگر تفاوتهای مراسم اربعین امسال، ادامه داد: امسال تقریباً در موکبهای عراقیها علاوه بر تمثال مبارک امام شهید حضرت آیتالله العظمی شهید سید علی خامنهای، تصاویر امام و رهبر انقلاب حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای نیز نصب شده بود و زائران بصیر اربعین، مخصوصاً در طریقالحسین پرچمهای خونخواهی امام شهید را حمل میکردند و بر سردر مواکب نیز این پرچمهای خونخواهی نصب شده بود.
راستینه با اشاره به اینکه بسیاری از زائران ایرانی با تمثال مبارک امام شهید در این پیادهروی پای گذاشتند، افزود: یکی دیگر از تفاوتهای پیادهروی اربعین امسال همین بود که زائران به نیابت زیارت از طرف امام شهید و شهدای عزیز جنگ تحمیلی رمضان و جنگ ۱۲روزه در این پیادهروی شرکت داشتند و تصاویر این شهدا در مسیر خودنمایی میکرد.
وی همچنین یکی از تفاوتهای مهم مراسم اربعین امسال را سطح بصیرت، هوشمندی و نگاه دقیق مردم به جنایات آمریکا و رژیم اسرائیل خواند و گفت: امسال در میان زائران ایرانی و عراقی و سایر کشورها، تقریباً در هر تجمعی شعار "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" شنیده میشد؛ بهگونهای که وقتی در مواکب عراقیها حضور پیدا میکردیم و اقامه نماز جماعت میشد، بعد از اقامه نماز جماعت شعارهای بلند مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل از طرف همه زائران فارغ از ملیت آنها، اعم از عراقی، ایرانی، پاکستانی، اندونزیایی، هندی و مسلمانانی که از برخی کشورهای اروپایی آمده بودند هویدا بود.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: به عبارتی اربعین امسال با محوریت دفاع از جایگاه رهبر مسلمانان جهان، وحدت با ملت ایران و بغض نسبت به آمریکا و صهیونیسم شکل گرفته بود. این محوریت بهقدری روشن و مشخص بود که عراقیها در میزبانی از ایرانیها، از شهامت و ایستادگی ملت ایران به نیکی یاد میکردند و از قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با آمریکا و صهیونیسم حیرت زده بودند.
راستینه با بیان اینکه یکی از تفاوتهای شگرف اربعین امسال این بود که روحیه ضد استکباری و ضد صهیونیست به شدت در اوج بود، اضافه کرد: در مراسم و پیادهروی اربعین امسال مبارزه با ظالم که از شعارهای کلیدی و محوری امام حسین (علیه السلام) و در آن جمله معروف "مثلی لایبایع مثل یزید" پیداست، در نگاه زائران عراقی و سایر کشورها به شدت هویدا بود. پرچمهای مبارزه با آمریکا، مجازات آمریکا و قصاص قاتلان امام شهید با جملات عربی و انگلیسی و فارسی با این مضمون که "ترامپ را بکشید" و "نتانیاهو را به درک واصل کنید" در برخی از مسیرهای پیادهروی بر مواکب و پلها نصب و قابل مشاهده بود.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس یکی دیگر از مهمترین تفاوتهای اربعین امسال با سالهای قبل را نمایان شدن ضرورت مبارزه با آمریکا و صهیونیست، بهعنوان جنایتکاران و ضرورت ایستادگی و مقاومت در برابر زیادهخواهی آنها در میان مسلمانان و مخصوصاً جبهه مقاومت از یمن و لبنان و عراق و ایران خواند و تصریح کرد: همین موضوع اربعین امسال را به یک همایش بزرگ مبارزه با آمریکا و اسرائیل و همچنین به یک مانور بزرگ وحدت و اجماع جبهه مقاومت و ملتهای آزادیخواه در برابر آمریکا و صهیونیسم تبدیل کرده بود؛ لذا اربعین امسال را باید اربعین حسینیِ عامل وحدت جهان اسلام، عامل انگیزه و شهامت جبهه مقاومت برای انتقام، عامل وحدت جبهه فرماندهی در میان کشورهای منطقه مخصوصاً جبهه مقاومت علیه آمریکا و صهیونیسم، عامل معرفی راز و رمز پیروزیهای ملت ایران بر محور ایستادگی و مقاومت و عامل مهم دفاع از جایگاه رهبری جهان اسلام و بیعت با خلف صالح امام شهید حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای خواند و باید اربعین امسال را متفاوت از هر سال تحلیل کرد.
راستینه ادامه داد: به عبارت دیگر اربعین امسال اربعین هوشیاری، هوشمندی و بصیرت مسلمانان و کشورهای منطقه و آزادخواهان جهان در ضرورت بر ایستادگی و مقاومت در برابر آمریکا و صهیونیست و اجماع منطقهای برای مبارزه با نقشه اسرائیل بزرگ خواند، که در تجمعات با شکوه اربعین بر این محورها تأکید میشد.