دومین قسمت از فصل جدید «کوه‌گشت» با بخش‌های متنوع و گزارش‌هایی از تازه‌ترین رویداد‌های حوزه کوهنوردی و طبیعت‌گردی، امروز از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این قسمت از برنامه با بخش های متنوعی از جمله «اکسیژن» و «ماجراجویان کوهستان»، گزارشی از مسابقات تک‌چرخ‌سواری در طبیعت، بخش «همنورد خبرنگار»، بررسی مسائل و دغدغه‌های کوهنوردان با مشارکت مخاطبان، موضوع روز با محوریت تراژدی بهمن در برودپیک، گزارش‌هایی از مشکلات و چالش‌های جامعه کوهنوردی، نمایش تصاویر ارسالی مخاطبان از طبیعت زیبای ایران و همچنین گزارشی از نخستین دوره لیگ دوی کوهستان همراه خواهد بود.

«کوه‌گشت» به تهیه‌کنندگی و اجرای حسین رضایی، هر هفته پنجشنبه‌ها ساعت ۱۳ پخش می‌شود و به انعکاس رویدادها، آموزش‌ها و موضوعات تخصصی حوزه کوهنوردی، طبیعت‌گردی و ورزش‌های کوهستانی می‌پردازد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ارسال عکس، فیلم و موضوع های مرتبط با این برنامه از طریق شماره ۰۹۰۵۵۰۷۲۶۸۱۱ و صفحه KoohgashtTV با برنامه «کوه‌گشت» در ارتباط باشند.