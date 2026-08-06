سازمان حفاظت محیط زیست با تدوین سازوکاری برای دریافت هزینه خدمات زیست‌محیطی از کشتی‌های عبوری تنگه هرمز، درصدد تأمین بخشی از هزینه‌های مقابله با آلودگی‌های دریایی، احیای زیستگاه‌های آسیب‌دیده و حفاظت از خلیج فارس و دریای عمان است

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، هم‌زمان با بررسی «قانون راهبردی مدیریت تنگه هرمز» در مجلس شورای اسلامی، سازمان حفاظت محیط زیست نیز آیین‌نامه‌ای را برای دریافت هزینه خدمات زیست‌محیطی از کشتی‌های عبوری این آبراه راهبردی تدوین کرده است.

این طرح با هدف تأمین منابع مالی برای حفاظت از خلیج فارس و دریای عمان، مقابله با آلودگی‌های نفتی، پایش محیط زیست دریایی و احیای زیستگاه‌هایی تهیه شده که طی سال‌های گذشته بر اثر سوانح دریایی، تردد گسترده کشتی‌ها و در ماه‌های اخیر بر اثر جنگ، آسیب دیده‌اند.

مدیر دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز گفت: سالانه حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار کشتی از این آبراه عبور می‌کنند که بخش عمده آنها نفتکش‌ها و شناور‌های حامل نفت خام، فرآورده‌های نفتی و گاز هستند.

امید صدیقی افزود: همین حجم بالای تردد، احتمال وقوع سوانح دریایی، نشت نفت و انتشار آلاینده‌ها را افزایش می‌دهد و ریسک‌های زیست‌محیطی این منطقه را بالا می‌برد.

وی با بیان اینکه خلیج فارس یک اکوسیستم نیمه‌بسته است که تنها از طریق تنگه هرمز با آب‌های آزاد ارتباط دارد، گفت: محدود بودن تبادل آب با اقیانوس سبب می‌شود آلودگی‌ها ماندگاری بیشتری داشته باشند و فرآیند خودپالایی این پهنه نسبت به آب‌های آزاد کندتر انجام شود.

مدیر دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، خلیج فارس را یکی از حساس‌ترین اکوسیستم‌های دریایی جهان توصیف کرد و گفت: این پهنه زیستگاه جنگل‌های حرا، آبسنگ‌های مرجانی، بستر‌های علفی دریایی، مناطق تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های دریایی و حدود یک هزار گونه ماهی است؛ به همین دلیل هرگونه آلودگی نفتی یا حادثه دریایی می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای برای تنوع زیستی منطقه داشته باشد.

به گفته وی، آلودگی‌های نفتی علاوه بر آسیب مستقیم به مرجان‌ها و جنگل‌های حرا، تولید آبزیان، ذخایر شیلاتی، معیشت جوامع محلی، گردشگری دریایی و خدمات اکوسیستمی این زیستگاه‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

صدیقی با اشاره به آثار جنگ اخیر بر محیط زیست دریایی اظهار کرد: بخشی از آلودگی‌های نفتی ناشی از جنگ به زیستگاه‌های حساس از جمله جنگل‌های حرا و آبسنگ‌های مرجانی رسیده و پاکسازی و احیای این مناطق به زمان و منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد.

مدیر دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، نشت نفت را تنها منشأ آلودگی ناشی از کشتی‌ها ندانست و گفت: انتشار گاز‌های آلاینده ناشی از مصرف سوخت، تخلیه آب توازن، انتقال گونه‌های مهاجم دریایی، پسماند‌های شناور‌ها و همچنین سوانح دریایی از دیگر عوامل تهدیدکننده محیط زیست خلیج فارس هستند.

وی افزود: هرچند اجرای کنوانسیون مدیریت آب توازن و دوجداره شدن بخشی از نفتکش‌ها بخشی از مخاطرات را کاهش داده، اما همچنان انتقال گونه‌های غیربومی، آلودگی ناشی از تردد شناور‌ها و خطر نشت نفت در اثر سوانح دریایی از مهم‌ترین چالش‌های محیط زیستی این منطقه محسوب می‌شود.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست نیز با اشاره به مبانی حقوقی این طرح گفت: بر اساس قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در حقوق بین‌الملل در حوزه حفاظت از محیط زیست دریایی، امکان تدوین ساز و کار دریافت هزینه خدمات زیست‌محیطی از کشتی‌های عبوری وجود دارد.

آرمان خورسند افزود: آیین‌نامه پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست تدوین و برای بررسی به دولت ارسال شده و هم‌زمان، قانون راهبردی مدیریت تنگه هرمز نیز در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.

وی تاکید کرد: بخشی از این قانون به حفاظت از محیط زیست خلیج فارس و دریای عمان اختصاص دارد و ساز و کار پیشنهادی سازمان نیز با هدف تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای همین برنامه‌ها طراحی شده است.

خورسند با بیان اینکه همه کشتی‌ها مشمول هزینه یکسان نخواهند بود، گفت: نوع شناور، نوع محموله، ظرفیت کشتی، میزان خطر احتمالی برای محیط زیست، سابقه آلودگی، سوابق تخلفات زیست‌محیطی و برخورداری از گواهی‌نامه‌های زیست‌محیطی از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین میزان هزینه خدمات زیست‌محیطی خواهد بود.

وی تأکید کرد: منابع حاصل از اجرای این طرح برای پاکسازی آلودگی‌های نفتی، احیای زیستگاه‌های آسیب‌دیده، پایش محیط زیست دریایی، افزایش آمادگی برای مقابله با سوانح دریایی و اجرای برنامه‌های حفاظتی در خلیج فارس و دریای عمان هزینه خواهد شد.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در بسیاری از تنگه‌ها و کانال‌های بین‌المللی نیز دریافت هزینه در قبال خدمات دریایی و اعمال الزامات زیست‌محیطی سابقه دارد؛ هرچند ساز و کار پیشنهادی ایران با توجه به شرایط خاص خلیج فارس، تنگه هرمز و خسارت‌های زیست‌محیطی ناشی از دهه‌ها تنش و درگیری در منطقه طراحی شده است.

وی افزود: هدف این طرح صرفاً دریافت هزینه نیست، بلکه ایجاد منبعی پایدار برای حفاظت از یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین اکوسیستم‌های دریایی جهان و جبران بخشی از خسارت‌های واردشده به آن است.