به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های تایمز ۲۰۲۷، قرار است ۳۰ سپتامبر (۸ مهرماه سال جاری) برای اولین‌بار منتشر شود اما بر اساس اعلام موسسه تایمز ؛ در این رتبه‌بندی ، ۷۵ دانشگاه ایرانی حضور خواهند داشت.

موسسه تایمز تاکید کرده است ایران یکی از کشور‌ها با بیشترین دانشگاه حاضر در رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های تایمز ۲۰۲۷ خواهد بود.

در ویرایش ۲۰۲۶ رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های تایمز، ۹۰ دانشگاه ایرانی حضور داشتند؛ بنابراین تعداد دانشگاه‌های ایرانی حاضر در ویرایش ۲۰۲۷ این رتبه‌بندی نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

گزارش کامل این رتبه‌بندی هنوز منتشر نشده و جزئیات مربوط به نام دانشگاه‌ها و جایگاه آنها در دنیا هنوز اعلام نشده است؛ بنابراین برای بررسی جزییات کاهش تعداد دانشگاه‌های ایرانی باید تا زمان انتشار رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های تایمز ۲۰۲۷ منتظر ماند.

در سال‌های اخیر، کاهش تعداد دانشگاه‌های ایرانی در برخی نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی، نگرانی‌ها درباره روند حضور و جایگاه دانشگاه‌های کشور در این نظام‌ها را افزایش داده است. سال گذشته تعداد دانشگاه‌های ایرانی حاضر در رتبه‌بندی شانگهای کاهش قابل توجهی داشت و اکنون نیز کاهش تعداد دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی جهانی تایمز ۲۰۲۷ نیز بر این نگرانی‌ها افزوده است.