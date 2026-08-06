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هیئت تکواندو منطقه آزاد کیش، مسابقه ماهانه کتابخوانی ورزشکاران با عنوان جام کیشخوان را برگزار می کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، هیئت تکواندو منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: مجموعه قصههای خوب برای بچههای خوب اثر مهدی آذریزدی کتاب منتخب این دوره است و شرکتکنندگان میتوانند هر یک از جلدهای این مجموعه را به دلخواه انتخاب کنند.
ورزشکاران علاقهمند میتوانند آثار خود را در بخشهای مختلف از جمله خلاصهنویسی کتاب، برداشت، نقد یا دلنوشته، معرفی کتاب در قالب ویدئو ( حداکثر سه دقیقه )، اثر صوتی (پادکست)، آثار هنری الهامگرفته از کتاب مانند نقاشی، خوشنویسی، طراحی، موشنگرافیک، اینفوگرافیک، شعر، داستان کوتاه، بیان پیامها و کاربرد آموزههای کتاب در زندگی، ورزش و اخلاق پهلوانی و سایر آثار خلاقانه به دبیرخانه هیئت تکواندو منطقه آزاد کیش ارسال کنند.
مهلت ارسال آثار تا ۲۵ مرداد است و به آثار برگزیده، هر ماه جوایز ارزنده اهدا میشود.
امتیاز شرکتکنندگان در سال ثبت خواهد شد و در پایان سال از برترینهای جام کیشخوان در مراسم ویژه قدردانی خواهد شد.
ورزشکاران می توانند نسخه چاپی کتاب قصههای خوب برای بچههای خوب را از کتابفروشیهای معتبر و نسخه الکترونیکی و صوتی آن از سکوهای ارائه دهنده محتواهای فرهنگی هنری تهیه کنند.
شرکتکنندگان آثار خود را در پیامرسان بله به شماره ۰۹۱۲۷۵۹۳۱۴۸ به کارشناس مسابقه علی رنجبر ارسال کنند.
شعار مسابقه ماهانه کتابخوانی جام کیشخوان، بخوان، بیاموز، قهرمان بمان در نظر گرفته شده است.