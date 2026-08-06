مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت:درآمد آموزش و پرورش با شناسایی ۵۲ طرح مولد سازی در نیمه اول سال ۱۴۰۴ به حدود ۹۰ میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد با هدف تقویت درآمد اختصاصی و توسعه فضا‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای، ۲ طرح آموزش‌وپرورش شهرستان کهگیلویه با حضور مدیرکل آموزش و پرورش، نماینده مجلس، مدیر آموزش و پرورش دهدشت، فرماندار، مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

ایوب رضایی، مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در این آیین با اشاره به اولویت ویژه دولت «وفاق ملی» در حوزه تعلیم و تربیت، گفت: بیش از ۹۸ درصد اعتبارات آموزش‌وپرورش صرف پرداخت حقوق پرسنل می‌شود و تنها راه تحول و تامین هزینه‌های جاری و زیرساختی، استفاده از ظرفیت مولدسازی و بهره‌وری بهینه از املاک مازاد است.

رضایی با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع افزود: استان در سال ۱۴۰۲ با درآمد اختصاصی ۱۲ میلیارد تومانی، در رتبه آخر کشور قرار داشت؛ اما با شناسایی ۵۲ نقطه مستعد در سطح استان و پیگیری کمیسیون ماده ۵، توانستیم بدون نیاز به تزریق اعتبار دولتی، این درآمد را در نیمه اول سال ۱۴۰۴ به حدود ۹۰ میلیارد تومان برسانیم که گامی بزرگ برای استقلال مالی آموزش‌وپرورش استان است.

رضایی با اشاره به افتتاح اولین طرح تجاری در دهدشت به عنوان نمادی از مدیریت کارآمد، تصریح کرد: بهره‌برداری از ۵ باب مغازه تجاری که امروز افتتاح شد، در کنار ۱۳ واحد تجاری دیگر که در دبیرستان‌های منطقه کلنگ‌زنی خواهند شد، نیاز‌های مالی آموزش‌وپرورش کهگیلویه را تا مدت‌ها پوشش می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان یاد کرد و گفت: در حال حاضر ۲۰۸ طرح عمرانی در سطح استان در دست اجراست که دو هنرستان بزرگ در شهر دهدشت نیز تا آغاز سال تحصیلی جدید به بهره‌برداری می‌رسند.

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مدیرکل آموزش‌وپرورش کهگیلویه و بویراحمد همچنین به رکوردشکنی در توسعه زیرساخت‌های ورزشی اشاره کرد و افزود: طی یک سال اخیر ۹۸ زمین چمن مصنوعی در مدارس استان احداث شده است.

وی افزود: در حال حاضر سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی استان به ۱.۱ مترمربع رسیده که از میانگین کشوری بالاتر است؛ در شهرستان کهگیلویه نیز این سرانه هم‌اکنون ۰.۹۳ مترمربع است که تلاش برای ارتقای آن ادامه دارد.





سید ایرج کاظمی جو فرماندار شهرستان کهگیلویه هم با اشاره به اینکه طرح مولدسازی و تجاری آموزش و پرورش دهدشت علاوه بر اینکه منبع درامدزایی برای اموزش و پرورش این شهر خواهد بود گفت: این طرح در اشتغال پایدار جوانان بیکار بسیار موثر خواهد بود.