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ارتش رژیم صهیونیستی به هلاکت ۲ افسر ذخیره و زخمی شدن ۴ سرباز در تله انفجاری حزبالله اعتراف کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کمتر از ۲۴ ساعت پس از انفجار مرگبار در مجدل زون، ارتش اسرائیل به هلاکت ۲ افسر ذخیره و زخمی شدن ۴ سرباز در تله انفجاری حزبالله اعتراف کرد.
بر اساس این گزارش، سرگرد هارئیل بیرنشتوک (۳۴ ساله) فرمانده گروهان «الف» در گردان ۲۸۵۵ از تیپ ۵۵ چتربازان و گروهبان یکم تمیر وکنین (۳۳ ساله) که امدادگر رزمی همان گردان بود، کشته شدند.پیش از این ارتش اسرائیل فقط به زخمیشدن چهار نظامی خود طی یک انفجار در مجدلزون اعتراف کرده بود.شهرک مجدل زون در بخش غربی منطقهای قرار دارد که اشغالگران آن را «کمربند امنیتی» مینامند، در جنوب «خط زرد». منطقهای است که ارتش اشغالگر همچنان در آن مستقر است و مرتباً عملیات نظامی انجام میدهد.
این شهرک برای ارتش اشغالگر اهمیت ویژهای دارد، چراکه در طول جنگ اعلام کرد که یک مجتمع نظامی زیرزمینی و پایگاه پهپادی متعلق به حزبالله را در آن کشف کرده که نام «قلعه» را بر آن نهاده است. از آن زمان، نیروهای اشغالگر عملیات پاکسازی و مهندسی نظامی را در این منطقه ادامه میدهند و ادعا میکنند که در پی سلاح و تأسیسات نظامی بیشتری هستند.