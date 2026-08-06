مدیر کل گمرک منطقه ویژه اقتصادی سهلان از صادرات ۷۳ میلیون و ۱۴۲ هزار دلار کالا به وزن ۹۰ هزار تن در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، توحید آذربد از رشد قابل توجه شاخص‌های تجاری در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: صادرات گمرک منطقه ویژه اقتصادی سهلان به ۷۳ میلیون دلار رسید واردات از نظر وزنی ۳۵ درصد افزایش یافت و درآمد گمرک نیز با جهشی چشمگیر ۳۳۹ درصد رشد کرد.

آذربد گفت: این میزان صادرات از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش داشت.

وی با اشاره به مهمترین اقلام صادراتی این گمرک افزود: پلی‌استایرن، آبنبات و تافی، کولر آبی، کنسانتره مس و پلی‌پروپیلن عمده کالا‌های صادر شده از گمرک منطقه ویژه اقتصادی سهلان در این مدت بودند.

آذربد همچنین از واردات ۲۰۱ میلیون و ۵۰۴ هزار دلار کالا به وزن ۷۷ هزار تن خبر داد و اظهار کرد: واردات این گمرک از نظر وزنی نسبت به چهار ماهه نخست سال گذشته ۳۵ درصد رشد داشت.

وی خاطرنشان کرد:گوشت گوساله، کنجاله سویا، تجهیزات کشتار و فرآوری مرغ، پودر کاکائو و تجهیزات و ماشین‌آلات خطوط تولید مهمترین کالا‌های وارداتی از طریق این گمرک بودند.

مدیر کل گمرک منطقه ویژه اقتصادی سهلان اعلام کرد: درآمد چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ این گمرک نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳۹ درصد افزایش یافت آماری که بیانگر رشد قابل توجه فعالیت‌های تجاری و گمرکی در این منطقه است.