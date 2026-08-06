دبیر ستاد مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی، توسعه تولید رزین‌های کلدباکس داخلی را (نوعی چسب صنعتی) راهکاری مؤثر برای تقویت زنجیره تأمین صنایع و افزایش رقابت‌پذیری تولید ملی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وحید ضرغامی، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی با تأکید بر ضرورت حمایت از محصولات داخلی دارای کیفیت رقابتی، توسعه تولید رزین‌های کلدباکس را گامی مؤثر در کاهش وابستگی به واردات، تقویت زنجیره تأمین صنایع و افزایش رقابت‌پذیری تولید ملی دانست.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی، در جریان بازدید از شرکت تولیدی و صنعتی چسب سامد در مشهد، بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و مدیریت واردات محصولات مشابه تأکید کرد و این رویکرد را عاملی مؤثر در تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه زنجیره ارزش صنایع و افزایش توان رقابتی تولید ملی برشمرد.

در این بازدید، ضرغامی با اشاره به اهمیت پشتیبانی از تولیدات داخلی باکیفیت، اظهار کرد: هرگاه کیفیت و کارایی یک محصول ایرانی در رقابت با نمونه‌های خارجی به اثبات برسد، حمایت از تولید داخلی باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.

محدودسازی واردات کالا‌های مشابه، علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، زمینه‌ساز شکل‌گیری چرخه‌ای پویا میان صنایع مختلف کشور شده و به رشد اقتصادی، توسعه فناوری و افزایش اشتغال کمک می‌کند.

وی افزود: تقویت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان فعال در حوزه مواد پیشرفته، زمینه را برای ارتقای توان صنعتی کشور، کاهش وابستگی به محصولات خارجی و توسعه فناوری‌های بومی فراهم می‌کند.

در ادامه این بازدید، ظهوری، مدیر تحقیق و توسعه شرکت چسب سامد، با تشریح دستاورد‌های فناورانه این مجموعه، از تولید داخلی رزین‌های ریخته‌گری کلدباکس خبر داد و گفت: این محصول حاصل بیش از سه سال فعالیت مستمر تحقیق و توسعه و نتیجه اجرای بیش از ۱۰ پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور است.

وی با بیان این‌که فرآیند توسعه این محصول بر پایه تعامل مؤثر میان صنعت و دانشگاه شکل گرفته است، افزود: هدف اصلی این پروژه، دستیابی به رزینی با کیفیت و عملکرد قابل رقابت با نمونه‌های وارداتی بوده که بتواند نیاز صنایع ریخته‌گری کشور را با اتکا به توان داخلی تأمین کند.

حسین محمودی، مدیر شرکت چسب سامد، با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی خطوط تولید این مجموعه، از برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید خبر داد و گفت: این شرکت در مسیر توسعه، افزایش ظرفیت تولید به بیش از ۱۰ تن در روز را هدف‌گذاری کرده است.

وی همچنین با اشاره به مزیت اقتصادی این محصول اظهار کرد: رزین‌های کلدباکس تولید داخل، ضمن رعایت تمامی استاندارد‌های فنی و کیفی، با قیمتی تا ۴۰ درصد کمتر از نمونه‌های وارداتی به بازار عرضه می‌شوند که این موضوع مزیت رقابتی قابل توجهی برای صنایع ریخته‌گری، خودروسازی و صنایع فلزی کشور ایجاد کرده و می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری این بخش‌ها ایفا کند.

در پایان این بازدید، بر تداوم حمایت از توسعه فناوری‌های بومی، تجاری‌سازی محصولات پیشرفته و تقویت همکاری میان شرکت‌های دانش‌بنیان، صنایع و مراکز دانشگاهی به‌عنوان یکی از الزامات تحقق جهش تولید و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان تأکید شد.