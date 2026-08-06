به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید حمزه لقمانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: پرونده قاچاق ابزارآلات راننده متخلف به ارزش ۶ میلیارد ریال در شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.

لقمانی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات پرونده و به دلیل ارائه نشدن مدارک گمرکی، تخلف را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالای کشف‌شده و تحویل آن به اداره جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان، متخلف را به پرداخت ۶ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

وی ادامه داد: شعبه همچنین در خصوص خودروی حمل کالای قاچاق، ۶ میلیارد ریال به جریمه اضافه کرد و در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۲ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: کالای کشف‌شده پس از صدور حکم ضبط و برای تحویل به اداره جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان ارسال شد.