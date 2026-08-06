مسوول قرارگاه مرز تمرچین جمعیت هلال احمر آذربایجان‌غربی از ارائه بیش از یک هزار و ۲۰۰ خدمت سلامت به زائران اربعین خبر داد و گفت: از آغاز تردد زائران تاکنون، ۱۶۰ زائر بدحال از پایانه‌های مرزی تمرچین، پیرانشهر و رازی برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی اعزام شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرهاد پاکدین افزود: از مجموع خدمات ارائه‌شده، یک هزار مورد خدمات سلامت و ۸۰ مورد اعزام به مراکز درمانی در پایانه مرزی تمرچین انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین در مسیر پیرانشهر - تمرچین ۱۲ مورد خدمات سلامت و ۱۰ اعزام، در مسیر کارخانه قند پیرانشهر ۳۰ مورد خدمات سلامت و ۲۱ اعزام و در مرز رازی نیز ۱۸۰ مورد خدمات سلامت و ۵۱ اعزام به مراکز درمانی ثبت شده است.

مسوول قرارگاه مرز تمرچین جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی با اشاره به آمادگی کامل نیروهای امدادی افزود: جمعیت هلال احمر آذربایجان‌غربی برای پوشش امدادی مسیرهای تردد زائران اربعین، علاوه بر استقرار تیم‌های واکنش سریع و موتورلانس‌ها، ۳۸ مرکز امداد و نجات را نیز در نقاط مختلف فعال کرده است.

وی خاطرنشان کرد: روزانه ۲۹۰ امدادگر با بهره‌گیری از ۴۴ دستگاه آمبولانس، ۱۳ خودروی نجات، ۲۷ دستگاه موتورلانس، یک خودروی فرماندهی و یک خودروی ارتباطات در عملیات امدادرسانی به زائران مشارکت دارند.

پاکدین همچنین از آماده‌باش یک تیم واکنش سریع برون‌مرزی خبر داد و گفت: این تیم در صورت وقوع هرگونه حادثه در مسیر اقلیم کردستان عراق، برای امدادرسانی وارد عمل خواهد شد.

وی یادآوری کرد: هم‌اکنون نیز ۱۰ نفر از امدادگران هلال احمر آذربایجان غربی با چهار دستگاه خودرو در خاک عراق و در مسیرهای منتهی به نجف و کربلا مستقر هستند و به زائران اربعین خدمات امدادی ارائه می‌کنند.