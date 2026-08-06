به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، به منظور ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی و تسهیل در تردد شهروندان شمال غرب تهران، عملیات احداث پایانه تاکسیرانی در مجاورت مترو ایران‌خودرو به همراه طرح اصلاح هندسی این محدوده آغاز شده است.

این طرح با هدف ایجاد محیطی ایمن و استاندارد برای توقف ناوگان تاکسیرانی و انتظار مسافران به اجرا درآمده است.

در راستای این طرح، سکوهای توقف تاکسی و ایستگاه‌های مسافران مجهز به سایبان‌های استاندارد احداث خواهد شد تا رفاه کاربران در تمامی فصول سال تضمین گردد.

در حال حاضر، عملیات اجرایی با اجرای فونداسیون پایه‌های پروژه مسقف‌سازی مطابق با طرح‌های مصوب در حال پیش‌برد است. هم‌زمان با عملیات ساختمانی، طرح اصلاح هندسی این پایانه توسط معاونت حمل‌ونقل و ترافیک منطقه ۲۲ به منظور نظم‌بخشی به عبور و مرور ناوگان تاکسیرانی و کاهش تداخلات ترافیکی در این محور کلیدی به اجرا در می‌آید تا دسترسی ایمن و سریع برای مسافران فراهم شود.