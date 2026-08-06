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۱۱ هزار و ۱۲۸ نفر از شرکت کنندگان در مراسم پیاده روی اربعین امسال از خدمات درمانگاه هلال احمر زنجان بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: ۱۱ هزار و ۱۲۸ نفر از شرکت کنندگان در مراسم پیاده روی اربعین امسال از خدمات درمانگاه هلال احمر زنجان بهرهمند شدند.
حکمت الله هاشمی افزود: درمانگاه تخصصی سطح سه این جمعیت مستقر در عمود ۷۴۲ مسیر طریقالحسین (ع)، از سوم تا ۱۱ مردادماه جاری با ارائه خدمات ویزیت عمومی و تخصصی به زائران اربعین حسینی، به مأموریت خود پایان داد.
وی اظهار داشت: در مدت فعالیت این درمانگاه، هشت هزار و ۱۴۲ نفر توسط پزشکان عمومی و دو هزار و ۹۷۶ نفر توسط پزشکان متخصص ویزیت شدند.
هاشمی تصریح کرد: در این مدت ۱۰ هزار و ۱۹۵ نسخه دارویی برای زائران ثبت و ۹ هزار و ۵۹۷ مورد خدمات پرستاری ارائه شد.
وی یادآور شد: همچنین نجاتگران هلال احمر استان زنجان ۳۵ بیمار را با آمبولانس به مراکز درمانی منتقل کردند، ۳۹ مورد نوار قلب انجام شد و چهار مورد احیای قلبی ریوی (CPR) با موفقیت توسط کادر درمانی به ثبت رسید.
هاشمی ادامه داد: خدمات ارائهشده در این درمانگاه شامل ویزیت عمومی و تخصصی، داروخانه، خدمات پرستاری، نوار قلب، اکسیژنتراپی، سرمتراپی، درمان گرمازدگی، تزریقات، کنترل فشار خون، تست قند خون و سایر خدمات درمانی مورد نیاز زائران بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان خاطرنشان کرد: این درمانگاه با حضور ۵۷ نفر از کادر درمان و اجرایی شامل پزشکان متخصص و عمومی، روانشناس، پرستار، پیراپزشک، کارشناس فوریتهای پزشکی، دارویی، نجاتگران و عوامل پشتیبانی، برای چهارمین سال متوالی بهصورت شبانهروزی به زائران اربعین خدمترسانی کرد و با پایان مأموریت، فعالیت آن به اتمام رسید.