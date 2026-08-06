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مردم ساری در صد و پنجاه و هشتمین شب اجتماع خود، بر تداوم راه شهدا، حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی و حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با چهاردهم مرداد، مردم ساری صد و پنجاه و هشتمین شب حضور خود در خیابانها را با محوریت گرامیداشت یاد شهدا و تأکید بر فرهنگ مقاومت برگزار کردند.
شرکتکنندگان در این مراسم با حضور در اجتماع شبانه، بر استمرار راه شهدا، حفظ وحدت ملی و حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
برخی از حاضران در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما، حضور مستمر مردم در صحنه را نشانهای از پایداری، ایمان و اعتقاد ملت ایران دانستند و بر ضرورت حفظ انسجام و پشتیبانی از ارزشهای انقلاب اسلامی و ولایت فقیه تأکید کردند.
شرکتکنندگان همچنین با اشاره به تحولات منطقه، مقاومت و ایستادگی ملت ایران را برگرفته از فرهنگ عاشورا و مکتب امام حسین (ع) عنوان کردند.