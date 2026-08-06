مردم ساری در صد و پنجاه و هشتمین شب اجتماع خود، بر تداوم راه شهدا، حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با چهاردهم مرداد، مردم ساری صد و پنجاه و هشتمین شب حضور خود در خیابانها را با محوریت گرامیداشت یاد شهدا و تأکید بر فرهنگ مقاومت برگزار کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با حضور در اجتماع شبانه، بر استمرار راه شهدا، حفظ وحدت ملی و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

برخی از حاضران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما، حضور مستمر مردم در صحنه را نشانه‌ای از پایداری، ایمان و اعتقاد ملت ایران دانستند و بر ضرورت حفظ انسجام و پشتیبانی از ارزش‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین با اشاره به تحولات منطقه، مقاومت و ایستادگی ملت ایران را برگرفته از فرهنگ عاشورا و مکتب امام حسین (ع) عنوان کردند.