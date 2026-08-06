پخش زنده
امروز: -
زندانیان سابق آمریکایی در خاموش کردن آتش سوزیهای جنگلی در واشنگتن به کار گرفته شدند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از بخش تصویری آسوشیتدپرس، شماری از زندانیان سابق آمریکایی به دلیل گسترش آتش سوزیهای جنگلی در ایالت واشنگتن برای کمک به آتش نشانان اعزام شدند.
مقامات میگویند آتشسوزیهای جنگلی در شرق ایالت واشنگتن، ۶۰ هزار نفر را در منطقه اسپوکن، از جمله بیماران بیمارستان امور کهنه سربازان امریکا، مجبور به تخلیه کرده و حداقل ۶۰۰ خانه، محل کسب و کار و سایر سازهها را ویران کرده است.
این آتشسوزیها از جمله دهها آتشسوزی در سراسر غرب ایالات متحده بودند که توانایی سازمانهای فدرال، ایالتی و محلی را برای مبارزه با آنها محدود کردهاند.
بیش از ۱۰۰۰ آتشنشان، که بسیاری از آنها از خارج از ایالت واشنگتن بودند، در منطقه اسپوکن حضور داشتند و انتظار میرود این تعداد با افزایش حضور زندانیان سابق در برخی مناطق افزایش یابد.
کاهش سرعت باد در منطقه به تلاشهای آتشنشانان کمک کردند، اما انتظار میرفت هوا تا چهارشنبه گرمتر شود. در یک محله، وسایل نقلیه سیاه شده، یک قایق که بر اثر گرما پیچ خورده بود و سطلهای بازیافت پلاستیک ذوب شده باقی مانده بودند.
در آن سوی خیابان، چمنها هنوز سبز بودند و خانهها در امان ماندند، زیرا ساکنان همچنان از شلنگ یا آبپاش برای آبیاری املاک خود استفاده میکردند.
برخی از ساکنانی که مجبور به فرار از آتشسوزیها در طول آخر هفته شده بودند، بازگشتند و خانههایی را یافتند که کاملاً سوخته بودند. در برخی موارد، فقط دودکشها سرپا مانده بودند.