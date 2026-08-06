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دیدار فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق با فیصل بن فرحان همتای سعودی اش، خشم شدیدی را در میان عراقیها برانگیخت و آنها این دیدار را به خاطر اینکه تجاوز اخیر ریاض علیه نیروهای الحشد الشعبی نادیده گرفته شد، مردود دانستند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه الاتجاه، دیدار فواد حسین و فیصل بن فرحان در شهر امان اردن با موج وسیعی از خشم و عصبانیت مواجه شده است؛ به ویژه که این ملاقات فقط چند روز پس از جنایت حملات سعودی – آمریکایی علیه نیروهای الحشد الشعی انجام گرفت؛ جنایتی که به شهادت و زخمی شدن دهها تن از رزمندگان الحشد الشعبی منجر شد.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه عربستان، فیصل بن فرحان و فواد حسین در این دیدار که در امان برگزار شد، درباره اینکه خاک عراق نباید به ابزار و سکویی برای تجاوز (به سایر کشورها) تبدیل شود، گفتوگو کردند. زیرا به نظر میرسد این مسئله میتواند به بهانهای برای ادامه حملات عربستان به خاک عراق در آینده تبدیل شود.