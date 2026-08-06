حضور ۱۱۰ هزار نفر در پیادهروی جاماندگان اربعین کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از حضور ۱۱۰ هزار نفر در مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در نقاط مختلف استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجتالاسلام سیدرضا افتخاری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گفت: بر اساس برآوردهای انجامشده، ۴۰ هزار نفر در شهرستان بویراحمد، ۱۵ هزار نفر در دنا، ۱۵ هزار نفر در بهمئی، ۱۰ هزار نفر در چرام، هشت هزار و ۵۰۰ نفر در گچساران، هفت هزار نفر در کهگیلویه، هفت هزار نفر در باشت، دو هزار نفر در مارگون و ۵۵۰ نفر در لنده در این آیین حضور داشتند.
حجتالاسلام سیدرضا افتخاری با قدردانی از حضور گسترده مردم، هیئتهای مذهبی، موکبداران، مجموعههای مردمی، دستگاههای اجرایی، نهادهای دولتی و اعضای شورای تأمین استان، از حمایتهای نماینده ولیفقیه در استان و استاندار کهگیلویه و بویراحمد در برگزاری این مراسم قدردانی کرد.