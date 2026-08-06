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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ماکو گفت: طرح دامیار در قالب برنامه «جهش تولید در پرورش دام سبک» از آبانماه ۱۴۰۴ در این شهرستان با هدف حمایت از دامداران، افزایش بهرهوری واحدهای دامپروری و توسعه پایدار بخش دام در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،سعید امینی افزود: در نخستین مرحله اجرای این طرح، شناسایی، آمارگیری و ثبت اطلاعات دامداران دام سبک بهصورت میدانی انجام شد تا بانک اطلاعاتی جامعی از بهرهبرداران ایجاد و زمینه برنامهریزی هدفمند برای ارائه خدمات فراهم شود.
وی ادامه داد: ثبتنام دامداران در سامانه «سیتا» به منظور ساماندهی و مدیریت توزیع نهادههای دامی انجام شد تا بهرهبرداران واجد شرایط بتوانند از سهمیههای قانونی نهادهها و تسهیلات بانکی بهصورت شفاف بهرهمند شوند.
مدیر جهاد کشاورزی ماکو با اشاره به معرفی دامداران واجد شرایط به بانک کشاورزی برای تشکیل پرونده و دریافت تسهیلات، اظهار کرد: اقلام مورد نیاز دامداران شامل آجر معدنی، انواع سموم دامی، محلولهای ضدانگل ویژه دام و سم جایگاههای نگهداری دام نیز توسط شرکت توسعهگر پردیس تأمین و در انبار جهاد کشاورزی شهرستان ذخیره شده است که بر اساس برنامه زمانبندی، توسط دامیاران پهنه بین دامداران توزیع خواهد شد.
امینی با اشاره به اجرای برنامه گسترده واکسیناسیون دامها در سطح شهرستان گفت: این برنامه با هدف پیشگیری از بیماریهای دامی، حفظ سلامت دامها، کاهش تلفات، افزایش راندمان تولید و تقویت امنیت غذایی، با همکاری دستگاههای مرتبط در حال پیگیری و آمادهسازی برای اجراست.
وی با بیان اینکه در شهرستان ماکو تاکنون ۲۰۲ هزار رأس دام سبک شناسایی شده که از این میزان ۱۴۰ هزار رأس دام عشایر است، افزود: تعداد دقیق بهرهبرداران بهدلیل وجود دامداران دارای پروانه، بدون پروانه و عشایر قابل جمعبندی قطعی نیست اما با در نظر گرفتن میانگین ۳۰۰ رأس دام برای هر دامدار، حدود ۶۸۰ بهرهبردار در این بخش فعالیت دارند.
مدیر جهاد کشاورزی ماکو بیان کرد: مجموع تولید شیر، گوشت و پشم از محل دام سبک در شهرستان حدود ۱۴ هزار و ۳۹.۶ تن و از طریق دام سنگین حدود ۲۴ هزار و ۴۸۷.۵ تن برآورد میشود.
وی با تأکید بر اینکه اجرای طرح دامیار نقش مؤثری در ساماندهی دامداران، ارتقای خدمات فنی و بهداشتی، تسهیل دسترسی به نهادهها و منابع مالی، افزایش بهرهوری و پایداری تولید در بخش دامپروری شهرستان ماکو داشته است، گفت: حمایت از دامداران، ارائه خدمات تخصصی و توسعه فعالیتهای تولیدی در این بخش با جدیت ادامه خواهد داشت تا زمینه افزایش تولید، ارتقای درآمد بهرهبرداران و تحقق اهداف امنیت غذایی بیش از پیش فراهم شود.