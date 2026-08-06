استاندار مازندران از اختصاص یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح آبرسانی به شهرستان میاندورود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران از شتاب گرفتن روند اجرای طرح آبرسانی به شهرستان میاندورود خبر داد و گفت: این طرح با هدف تکمیل شبکه آبرسانی و تأمین پایدار آب این شهرستان در دستور کار قرار دارد.

مهدی یونسی رستمی افزود: عملیات آبرسانی به شهرستان ساری در مراحل پایانی قرار دارد و پس از آن، اجرای خط انتقال از محدوده باغ کرمانی، احداث مخازن و تکمیل تأسیسات مورد نیاز برای آبرسانی به شهرستان میاندورود آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح حدود یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است، گفت: فرآیند انتخاب پیمانکار در حال انجام است و پس از نهایی شدن این مرحله، عملیات اجرایی پروژه با سرعت آغاز می‌شود.

استاندار مازندران با تأکید بر اهمیت این طرح در توسعه زیرساخت‌های استان افزود: اجرای پروژه آبرسانی میاندورود، علاوه بر تقویت پایداری شبکه تأمین آب، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و تأمین آب پایدار برای شهروندان این شهرستان خواهد داشت.