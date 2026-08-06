وزیر صنعت، معدن و تجارت در دومین روز سفر خود به پاکستان در اسلام آباد با شهباز شریف، نخست وزیر این کشور دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ میزان مبادلات تجاری ایران و پاکستان ۳ میلیارد دلار است و توافقات لازم برای رسیدنِ این رقم به ۱۰ میلیارد دلار، در دست اجراست. همچنین در پایان دهمین جلسه کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان، دو کشور تصمیم گرفتند برای کاهش تعرفه‌ها و ارتقای تجارتِ دوجانبه، گام‌های عملی بردارند.



گزارش از امیر نوایی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما