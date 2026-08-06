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نشست مدیریت محلهمحور شب گذشته با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی در نوشینشهر شهرستان ارومیه با هدف رسیدگی میدانی به مطالبات مردم و تسریع در حل مسائل و مشکلات این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،نشست مدیریت محلهمحور شب گذشته با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی در نوشینشهر شهرستان ارومیه با هدف رسیدگی میدانی به مطالبات مردم و تسریع در حل مسائل و مشکلات این شهر برگزار شد.
استاندار آذربایجانغربی در این دیدار مردمی ضمن گفتوگوی مستقیم و چهرهبهچهره با اهالی، پس از استماع درخواستها و دغدغههای مطرح شده، دستورات لازم را برای پیگیری و رفع مشکلات صادر و بر تداوم حضور میدانی مسئولان و تقویت ارتباط بیواسطه با مردم بهعنوان یکی از ارکان حکمرانی مردمی تأکید کرد.
در این نشست اقشار مختلف مردم نوشینشهر بخش نازلو، مسائل و مطالبات خود را در حوزههای مختلف با استاندار آذربایجانغربی و مدیران دستگاههای اجرایی استان در میان گذاشتند.