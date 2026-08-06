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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از برگزاری مجموعهای از برنامههای فرهنگی، تجلیل و بزرگداشت به مناسبت هفته خبرنگار خبر داد و گفت: غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای رسانه، نشست مسئولان با خبرنگاران و تقدیر از پیشکسوتان و فعالان رسانهای از مهمترین برنامههای این هفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حجتالاسلام دانشی در نشست خبری اعلام برنامههای هفته خبرنگار، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه، بهویژه شهید محمود صارمی، اظهار کرد: برنامههای هفته خبرنگار از امروز پانزدهم مردادماه با برگزاری آیین غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای رسانه استان یزد آغاز میشود.
وی افزود: برگزاری نشستهای مدیران، مسئولان و نمایندگان استان یزد با خبرنگاران و تجلیل از نقشآفرینی آنان در عرصههای مختلف، از مهمترین برنامههای پیشبینیشده برای این هفته است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، سرکشی از پیشکسوتان رسانه و تقدیر از فعالان این حوزه در ایام جنگ را از دیگر برنامههای هفته خبرنگار برشمرد و گفت: همچنین برنامههای متنوع فرهنگی در طول این هفته برگزار خواهد شد که در روزهای مختلف به اجرا درمیآید.
حجتالاسلام دانشی هدف از اجرای این برنامهها را پاسداشت جایگاه خبرنگاران، تکریم فعالان رسانهای و زنده نگه داشتن یاد شهدای رسانه عنوان کرد.