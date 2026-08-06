وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۵/۱۵

طبق داده‌های سازمان هواشناسی امروز و فردا در استان‌های گیلان، مازندران، نقاط مرکزی البرز و بخش‌هایی از خراسان شمالی شاهد بارش‌های پراکنده همراه با باد شدید خواهیم بود.