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مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی با اشاره به توسعه گسترده شبکه گازرسانی در مناطق مختلف استان پس از پیروزی انقلاب اسلامی و گفت: با تلاشهای انجام شده، هماکنون میانگین برخورداری خانوارهای شهری استان از گاز طبیعی به ۹۹ درصد رسیده که این رقم در روستاها ۹۱ درصد است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جمشید درستکار افزود: از مجموع ۲ هزار و ۵۶۳ روستای دارای قابلیت گازرسانی در آذربایجان غربی، تاکنون ۲ هزار و ۷۴ روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدهاند که این میزان معادل ۸۱ درصد روستاهای هدف است.
وی با اشاره به وضعیت گازرسانی در شهرهای استان گفت: از ۴۸ شهر موجود در آذربایجان غربی، تنها شهر مرزی قطور هنوز به شبکه گاز متصل نشده است که عملیات و اقدامات لازم برای گازرسانی به این شهر در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی همچنین از سبز شدن ۶ شهرستان استان در حوزه گازرسانی خبر داد و گفت: شهرستانهای شوط و چایپاره در شمال استان و همچنین میاندوآب، نقده، اشنویه و چهاربرج اکنون در وضعیت سبز گازرسانی قرار دارند و تمامی شهرها و روستاهای این مناطق از گاز طبیعی بهرهمند هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به یکمیلیون و ۳۰۰ هزار مشترک گاز در آذربایجان غربی وجود دارد که ۷۳ درصد آنها در مناطق شهری و مابقی در مناطق روستایی ساکن هستند.
وی از شهروندان خواست با توجه به شرایط موجود، در مصرف گاز در فصل سرد سال صرفه جویی کنند تا شاهد مشکلات بیشتر در این بخش نباشیم.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی از شهروندان خواست با توجه به شرایط موجود و افزایش مصرف در فصل سرد سال، در استفاده از گاز طبیعی صرفهجویی کنند تا از بروز مشکلات احتمالی در تأمین انرژی جلوگیری شود.