مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران از اختصاص ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های مهم آبی استان و شتاب گرفتن روند اجرای سدهای زارم‌رود و سجادرود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران از شتاب گرفتن اجرای طرح‌های مهم آبی استان خبر داد و گفت: با پیگیری‌های استاندار مازندران و حمایت دولت چهاردهم، پروژه‌های تأمین آب و توسعه زیرساخت‌های آبی استان با سرعت بیشتری در حال اجرا است.

داودیان با اشاره به آخرین وضعیت سد زارم‌رود افزود: فرآیند انتخاب پیمانکار این پروژه در حال انجام است و اعتبار مورد نیاز آن نیز در سفر رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده است.

وی گفت: اجرای مسیر‌های دسترسی آغاز شده و عملیات احداث بدنه سد و تونل انحراف نیز در برنامه اجرایی قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان اینکه سد زارم‌رود نقش مهمی در پایداری منابع آب استان خواهد داشت، افزود: برای اجرای این پروژه، با احتساب ردیف اعتباری مشترک سد‌های گلورد و زارم‌رود، حدود یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

داودیان همچنین از پیشرفت روند اجرای سد سجادرود در شهرستان بابل خبر داد و گفت: فراخوان انتخاب پیمانکار این پروژه انجام شده و اکنون در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد.

وی افزود: برآورد اعتبار اجرای سد سجادرود حدود ۲ هزار میلیارد تومان است و بهره‌برداری از این طرح، نقش مؤثری در تقویت زیرساخت‌های آبی، تأمین پایدار آب و رفع بخشی از مشکلات منابع آب شهرستان بابل خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها در چارچوب سیاست‌های دولت چهاردهم و با نگاه ویژه مدیریت استان به توسعه زیرساخت‌های حیاتی، به‌ویژه در بخش آب، با جدیت دنبال می‌شود.