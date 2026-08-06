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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه از اختصاص ۱۶۰ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی به استان در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حسن جلیلیاننسب گفت: این تسهیلات با هدف حمایت از متقاضیان، توسعه کسبوکارهای خرد، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و تقویت اقتصاد محلی اختصاص یافته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با اشاره به نرخ سود مناسب و شرایط مطلوب این تسهیلات، گفت: استقبال متقاضیان از تسهیلات مشاغل خانگی در سال جاری به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
جلیلیاننسب در ادامه بر ضرورت هدایت صحیح منابع مالی تأکید کرد و افزود: متقاضیان باید هنگام انتخاب رستههای شغلی، ظرفیت بازار، امکان بازاریابی و میزان ارزش افزوده محصولات را بهطور جدی مورد توجه قرار دهند.