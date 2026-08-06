دبیرخانه بخش پژوهشی مهرواره «بچههای مقاومت» به یاسوج رسید
کهگیلویه و بویراحمد با میزبانی دبیرخانه بخش پژوهشی چهارمین مهرواره «بچههای مقاومت»، به کانون پژوهشهای فرهنگی و ادبی این رویداد ملی تبدیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد؛ مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: انتخاب استان به عنوان دبیرخانه بخش پژوهشی، ظرفیت مناسبی برای معرفی توانمندیهای علمی و فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد در سطح ملی فراهم کرده است.
سلیمان شهبازی افزود: با برنامهریزی منسجم و استفاده از ظرفیت مربیان و پژوهشگران، تلاش خواهیم کرد این مسئولیت ملی به بهترین شکل ممکن انجام شود و زمینه مشارکت گسترده فعالان این حوزه فراهم شود.
وی با اشاره به محورهای بخش پژوهشی مهرواره تصریح کرد: موضوعاتی همچون «مقاومت و پایداری»، «رهبر شهید»، «شهدای کودک مدرسه شجره طیبه میناب» و «نسبت شاهنامه با فرهنگ مقاومت» از محورهای اصلی این بخش است که میتواند به تولید آثار ماندگار و اثرگذار منجر شود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ادامه داد: بخش پژوهشی ویژه مربیان کانون سراسر کشور طراحی شده و آثار در قالب جستارنویسی دریافت و پس از داوری، آثار برگزیده معرفی خواهند شد.
بر اساس فراخوان منتشر شده، مهلت ارسال آثار تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و شرکتکنندگان میتوانند آثار تألیفی و خلاقانه خود را از طریق سامانههای اعلامشده در فراخوان ارسال کنند.
چهارمین مهرواره «بچههای مقاومت» با هدف ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و هویتبخشی به نسل کودک و نوجوان، در بخشهای فرهنگی، هنری، ادبی و پژوهشی به صورت سراسری برگزار میشود و انتخاب کهگیلویه و بویراحمد به عنوان دبیرخانه بخش پژوهشی، جایگاه این استان را در عرصه فعالیتهای علمی و فرهنگی این رویداد ملی پررنگتر کرده است.