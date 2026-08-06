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۳ مسجد استان سمنان در مسیر ثبت جهانی

۳ مسجد تاریخی استان سمنان در آستانه ثبت در میراث جهانی قرار گرفته است. مساجد جامع سمنان، جامع فرومد و تاریخ‌خانه دامغان سه بنای تاریخی با قدمت بیش از هزار سال است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۵- ۰۹:۳۸
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برچسب ها: مسجد جامع سمنان ، مسجد جامع فرومد ، سمنان ، میراث جهانی
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