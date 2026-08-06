۳ مسجد استان سمنان در مسیر ثبت جهانی

۳ مسجد تاریخی استان سمنان در آستانه ثبت در میراث جهانی قرار گرفته است. مساجد جامع سمنان، جامع فرومد و تاریخ‌خانه دامغان سه بنای تاریخی با قدمت بیش از هزار سال است.