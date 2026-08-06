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قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از دستگیری هشت نفراز اشرار مسلح شاخص و مرتبطان گروهکهای تروریستی در منطقه جنوب شرق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، بنابر اعلام قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه؛ از جمله اقدامات خرابکارانه این اشرار و مرتبطان گروهکهای تروریستی؛ تشکیل تیمهای مسلح، ایجاد ناامنی، اقدامات مختلف ضد امنیتی، گروگان گیری مهندسان فعال در زیرساختهای استان، حمله به گشتها و مقرهای نظامی و انتظامی، سرقتهای مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت در مناطق مرکزی سیستان و بلوچستان بوده است.
شناسایی مقرها و اماکن نظامی و انتظامی، ربایش افراد شاخص و مهندسان طرحهای عمرانی و تحویل افراد به گروگانگرفته شده به گروهکهای تروریستی مستقر در آن سوی مرزها از جمله اقدامات این افراد مرتبط با گروهکهای تروریستی بوده است.
از این اشرار که با تلاش جامعه اطلاعاتی شناسایی و طی چند عملیات ویژه دستگیر شدند، سلاح و مهمات کشف شده است.