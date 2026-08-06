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فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی زنجان از کاهش ۸۵ درصدی آتشسوزیها در عرصههای منابع طبیعی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان از کاهش ۸۵ درصدی آتشسوزیها در عرصههای منابع طبیعی استان خبر داد و گفت: اجرای برنامههای هدفمند پیشگیرانه، آموزش و جلب مشارکت مردمی نقش مهمی در این موفقیت داشته است.
سرهنگ عباس عباسی افزود: با برگزاری جلسات هماهنگی و هدفمند در حوزه پیشگیری، آمادگی و عملیات پاسخ به آتش سوزی در استان و شهرستانهای تابعه، همچنین برگزاری کلاسهای آموزشی و آگاهبخشی برای جامعه هدف بهویژه دهیاران، زمینه کاهش حوادث آتشسوزی در عرصههای طبیعی فراهم شده است.
وی اظهار داشت: تشکیل خانههای آتش نشانی در روستاها و تجهیز آنها با همکاری مدیریت بحران و ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، در کنار تعامل و همکاری مطلوب جوامع محلی از مهمترین عوامل کاهش آتشسوزیها در استان بوده است.
عباسی با اشاره به آمار آتشسوزیها گفت: در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۱ مورد آتشسوزی در عرصههای منابع طبیعی استان به ثبت رسیده بود، در حالیکه این رقم در مدت مشابه سال جاری به سه مورد کاهش یافت.
وی ادامه داد: از نظر وسعت نیز در چهار ماهه سال جاری تنها سه و نیم هکتار از عرصههای طبیعی دچار آتشسوزی شده، در حالیکه این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۱۰۷ هکتار بود که بیانگر کاهش ۹۷ درصدی وسعت آتشسوزیها در استان است.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان ضمن قدردانی از همکاری مردم، بهویژه روستاییان و جوامع محلی، گفت: همراهی و احساس مسئولیت مردم در حفاظت از منابع طبیعی، نقش تعیینکنندهای در کاهش حریقها داشته است و از همه شهروندان صمیمانه تشکر میکنم.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه آتشسوزی یا موارد مشکوک در عرصههای منابع طبیعی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات لازم انجام شود.