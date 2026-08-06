بازار مصالح ساختمانی امروز (۱۵ مرداد ۱۴۰۵) با کمترین نوسان فعالیت خود را آغاز کرد؛ به‌طوری‌که قیمت سیمان بدون تغییر باقی ماند و در بازار میلگرد و تیرآهن نیز تنها چند محصول افزایش یا کاهش جزئی قیمت را ثبت کردند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ در بازار سیمان، سیمان پاکتی تهران(عمده) با نرخ ۲۵۳ هزار تومان، سیمان هرمزگان با نرخ ۲۵۰ هزار تومان، سیمان ارومیه با قیمت ۲۸۰ هزار تومان معامله می‌شود و سیمان پاکتی صوفیان در محدوده ۲۸۹ هزار تومان قرار دارد.

همچنین سیمان پاکتی ساوه با قیمت ۲۵۷ هزار تومان و سیمان پاکتی آبیک با نرخ ۲۵۵ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.



در بازار میلگرد، بیشتر محصولات بدون تغییر قیمت عرضه شدند، اما برخی محصولات نوسانات محدودی را ثبت کردند به طوری که میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با نرخ ۷۰ هزار و ۴۵۹ تومان قیمت‌گذاری شده است، میلگرد ۱۴ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان با ۵۰۰ تومان کاهش، به ۶۶ هزار و ۹۷۲ تومان رسیده است.

میلگرد ۱۰ آجدار A۳ پردیس آذربایجان با قیمت ۶۹ هزار و ۲۶۶ تومان و میلگرد ۱۴ ساده A۱ کویر کاشان با نرخ ۷۷ هزار و ۶۴ تومان معامله می‌شوند.

همچنین میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم رازی با ۱۰۰ تومان افزایش نرخ به ۶۷ هزار و ۴۳۱ تومان و میلگرد ۸ آجدار A۳ ظفربناب با ۲۰۰ تومان رشد قیمت به ۷۱ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است.



بازار تیرآهن نیز امروز تغییرات محدودی را تجربه کرد به طوری که تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با افت هزار تومانی در محدوده ۸۸ هزار و ۷۳ تومان معامله می‌شود و تیرآهن ۱۴ ظفربناب با رشد ۲۰۰ تومانی به ۷۷ هزار و ۴۳۱ تومان رسیده است.

همچنین تیرآهن ۲۰ نورد فولاد یزد با قیمت ۸۵ هزار و ۵۹۶ تومان و تیرآهن ۱۴ فایکو با نرخ ۷۹ هزار و ۳۵۸ تومان در بازار عرضه می‌شوند.

در مجموع، بازار مصالح ساختمانی در میانه مردادماه همچنان از ثبات نسبی برخوردار است و نوسانات قیمتی به تعداد محدودی از محصولات فولادی محدود شده است.